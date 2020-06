Datena detona Olavo de Carvalho e Trump

Revista Fórum - O apresentador José Luiz Datena, da Band, criticou o astrólogo Olavo de Carvalho, nesta segunda-feira (8) após o guru do bolsonarismo chamar o presidente Jair Bolsonaro de “covarde”. Datena ainda disparou contra Donald Trump e Luciano Hang, dono das lojas Havan.

Segundo o apresentador do Brasil Urgente, Bolsonaro foi traído por Trump, Olavo e Hang. “O Trump, que é amigo do Bolsonaro, tirando sarro da nossa cara, dizendo que se ele fizesse o que nós fizemos, e o que a Suécia fez, morreriam dois milhões de americanos. […] Diz que é amigo do Bolsonaro e vem com trairagem ainda”, reclamou o apresentador. “Espero que ele perca a eleição”, completou.

Em seguida, ele comentou sobre as críticas de Olavo de Carvalho ao ex-capitão e ironizou o astrólogo que se autointitula filósofo. “Aliás, o Bolsonaro tem cada amigo, hein… É amigo também daquele Olavo, que arrebentou com ele no Twitter. Esse Olavo, que era um jornalista razoável, de repente virou astrólogo, agora diz que é filósofo. Tem o cara da Havan, dizem que tá fazendo vaquinha para dar dinheiro para o cara”, disse.

Confira a reportagem completa na Revista Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.