Datena dispara contra Sérgio Camargo e apoia movimento negro: “tem que haver reação mesmo”

Taxado de comunista por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, o apresentador defendeu a exoneração do presidente da Fundação Palmares após áudio vazado

Revista Fórum - Nesta terça-feira (3), o apresentador José Luiz Datena, do Brasil Urgente, voltou a defender pena de morte para o policial que assassinou George Floyd nos Estados Unidos e comentou sobre o preconceito racial no Brasil. Datena defendeu as manifestações antirracistas e criticou o presidente da Fundação Palmares,

“Esse presidente da Fundação Palmares… Se esse é o representante dos negros no Brasil nós estamos perdidos. Vazou um áudio desse sujeito que é um áudio terrível. Se for esse cara que defende os negros no Brasil, nós estamos perdidos completamente”, afirmou o apresentador.

Datena, que rompeu recentemente com Jair Bolsonaro, disse que se fosse ele o presidente já teria exonerado Camargo. “Do jeito que ele massacra a história, falando sobre Zumbi dos Palmares, que é um verdadeiro herói da resistência da época da escravidão e da perseguição dos negros… Esse sujeito não merece ficar onde ele está. Ele é raivoso, partidário, ideológico, e não defende em nada a sua raça”, declarou.

