Datena é condenado duas vezes no mesmo dia pela Justiça

Revista Fórum - No dia em o presidente do PSL, Luciano Bivar, anunciou que José Luiz Datena vai se filiar ao partido, após deixar o MDB, foi divulgada a informação que o apresentador da TV Bandeirantes foi condenado, pela Justiça de São Paulo, em dois processos, de acordo com informações da coluna de Rogério Gentile, no UOL.

No primeiro, o juiz Gustavo Favero decidiu que Datena tem que pagar indenização no valor de R$ 20 mil por dano moral a uma enfermeira. Ela foi acusada, no programa “Brasil Urgente”, de ter orientado funcionários da Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, a permanecerem trabalhando, mesmo depois de testarem positiva para Covid.

No segundo processo, o juiz Guilherme Teixeira condenou Datena a pagar uma indenização de R$ 33 mil a uma escola profissionalizante, que foi acusada de ter praticado um golpe financeiro contra uma aluna.

