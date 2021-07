Datena é corrigido no ar por Cátia Fonseca ao falar em "opção sexual"

247 - A apresentadora Cátia Fonseca corrigiu José Luiz Datena no ar, nesta quinta (1º), pela Band, quando os dois dividiram a tela para a chamada do Brasil Urgente no Melhor da Tarde. Ao ouvir Datena falar em “opção sexual”, ela logo explicou: “Não é escolha. Eu não escolho ser hétero e o outro não escolhe ser homossexual. A gente nasce”, falou ela, argumentando que o ideal é dizer “orientação sexual”. A informação é do portal São Paulo Agora.

Datena concordou, mas voltou a tropeçar no termo “opção”. Datena fazia justamente um discurso contra o preconceito à comunidade LGBTQIA+.

O tema sobre a luta contra a homofobia ocorre no momento em que o apresentador bolsonarista Sikêra Júnior disparou ataques homofóbicos, dizendo que gays são “uma raça maldita”. Seu programa sensacionalista já perdeu 12 anunciantes após o insulto.

