Datena lamenta internação do filho por Covid-19: "ele não está bem"

247 - O apresentador José Luiz Datena lamentou o estado de saúde do seu filho, José Luiz Datena Junior, 33 anos, internado por causa da Covid-19. O relato dele foi publicado pelo portal Uol.

"Ele não está bem. Eu deveria ter ficado em casa. Não posso entrar no hospital e confesso que não estou com cabeça para trabalhar", afirmou Datena antes do encerramento do "Melhor da Tarde".

"Estou preocupado como a maioria dos brasileiros. Meu filho está internado lá no Sírio-Libanês. Mas não é um problema meu, é um problema do Brasil. O país tem quase 500 mil mortes e esses caras dando estes exemplos. Qual objetivo de ter Copa América aqui com tanta gente morrendo?", questionou.

