Datena prega pena de morte para policial que matou George Floyd

Contumaz defensor da ação das polícias, principalmente as violentas, apresentador, depois de ser taxado de comunista, deu recado: "Vocês parem de brincar com o povo" edit

Revista Fórum - Depois de ser taxado de “comunista” por criticar o presidente Jair Bolsonaro, o apresentador José Luiz Datena surpreendeu espectadores, nesta segunda-feira (1º), ao fazer duras críticas à violência policial nos Estados Unidos, por conta do assassinato de George Floyd, o que vem gerando uma onda de intensos protestos no país.

A surpresa dos espectadores vem pelo fato de Datena ser um contumaz defensor das ações policiais violentas. Desta vez, no entanto, ele defendeu a punição do policial, inclusive com pena de morte. “

“Mineápolis tem pena de morte? Faz uma hora que eu perguntei isso e ninguém me responde! Porque esse policial aí é um assassino, devia pegar pena de morte”, disparou em seu programa Brasil Urgente, na Band.

