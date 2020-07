Datena revolta internautas com cena de desespero de mulher em prédio em chamas

Metrópoles - José Luiz Datena recebeu uma série de críticas após o programa Brasil Urgente dessa sexta-feira (17/7) ao mostrar o desespero de uma mulher em um prédio em chamas, em São Paulo. A mulher morreu ao cair do sétimo andar para fugir do fogo, enquanto o apresentador mostrou a agonia da moça.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu em um apartamento do prédio. Uma mulher e um gato, presos no imóvel, caíram da janela ao tentarem fugir do fogo.

Ao vivo, Datena mostrava toda a ação dos bombeiros e os gritos do povo, que viram a moça caindo da janela do apartamento. “Um fogaréu desse. Até para gente experiente é difícil. Mexer com fogo é difícil. Como é que ela ia se segurar ali? Devia estar quente para caramba”, disse Datena exibindo os minutos anteriores da queda.

Nas imagens, a mulher senta na janela para fugir do fogo e tenta se acomodar no local, mas perde o equilíbrio e cai. “É aí que ela vira de costas. Nesse movimento que ela faz, quando vira de costas, ela cai da janela. E o bichinho [o gato] continua ali”, seguiu Datena.

Acontece que internautas não gostaram da exposição de Datena e criticaram a atitude do apresentador. “Datena mostrando uma mulher caindo do prédio ao vivo e sem cortes. Eu não me surpreendo com isso. Anos atrás, o mesmo Datena mostrou um morador de rua sendo baleado na cabeça ao vivo e sem nenhuma censura. É inacreditável”, disparou um internauta.

“Esse Datena é um verme. Vive de desgraças. Que filho da puta”, escreveu Celso Nasto. “Esse Datena louco para mostrar a mulher se estatelando no chão. Desnecessário esse mundo cão que não se preocupa com a família”, comentou outra.

Atualização: uma vít (fem/adulto/óbito) e 2ª vít (masc/23 anos/inalou fumaça) socorrida ao PS da Região, extinto incêndio em Apto, fase de rescaldo, rua Maj Quedinho x rua Sto Antônio, Bela Vista , 13 viaturas p/ o atendimento, aguardo informações do local.#193I pic.twitter.com/8UtFueggSl — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) July 17, 2020

Datena que coisa triste esse incêndio ... o gato e a senhora se jogaram ... acabou meu dia ... triste demais . #brasilurgente — ✨🎀 𝐻𝑒𝓁𝒶𝓃𝒹𝓎𝒶 𝒞𝒶𝓇𝓂❀ (@Ladygrogro) July 17, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.