David Miranda denuncia Record ao MP por reportagem sobre 'ideologia de gênero'

247 - O deputado federal David Miranda (PSOL) enviou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, nesta sexta-feira, 27, uma representação contra a TV Record por causa de reportagem sobre "ideologia de gênero" nas escolas - que foi ao ar no último domingo, 22, no programa "Domingo Espetacular".

O deputado do PSOL acusa a Record de prática e incitação à homofobia e pede que seja instaurado um procedimento para apurar a existência de ato criminoso que resulte na responsabilização criminal da emissora e dos jornalistas envolvidos na reportagem, segundo coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

"Embora a reportagem tenha o nítido condão de gerar um pânico social e fomentar a LGBTIfobia, essa intenção odiosa torna-se ainda mais ofensiva quando, sem qualquer embasamento científico, a reportagem aborda a inclusão das questões LGBT na escola na Suécia, Escócia, Inglaterra e EUA e afirma que tal inclusão foi responsável 'pelo aumento de transtorno psíquico de crianças'”, diz o parlamentar na ação.​

PUBLICIDADE

"A reportagem promovida pela TV Record, concessionária pública, não faz qualquer contraponto com estudiosos ou pesquisadores do assunto, trazendo apenas a opinião pessoal de pais, mães e profissionais que se mostram contrários à chamada 'ideologia de gênero' que, como dito alhures, não existe cientificamente falando", segue Miranda.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE