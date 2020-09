De olho no Planalto, Luciano Huck fala contra a fome e fim do auxílio emergencial

Cogitado para disputar a eleição presidencial de 2022, o apresentador Luciano Huck resolveu pegar carona na discussão da manutenção do auxílio emergencial. Famílias "respiraram aliviadas com o auxílio emergencial" e agora começam a "sair de cena". "Preocupante", escreveu ele no Twitter edit

247 - Embora diga publicamente que vá se candidatar à presidência da República em 2022, o apresentador Luciano Huck resolveu pegar carona na discussão da manutenção do auxílio emergencial. Em postagem no Twitter, Huck citou o aumento da fome no País e a importância do auxílio.

"Triste um país como o nosso ainda ter gente passando fome. Segundo o @ibgecomunica, há 2 anos, 10,3 mi de brasileiros passavam fome. Familias q entraram na pandemia já s/ comida nos pratos. Respiraram aliviadas c/ o auxílio emergencial, q agora começa a sair de cena. Preocupante", escreveu o apresentador da TV Globo.

De acordo com estatística divulgadas nesta quinta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em cinco anos, aumentou em cerca de 3 milhões a quantidade de pessoas sem acesso regular à alimentação básica, subindo para quase 10,3 milhões o contingente nesta situação.

