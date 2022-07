Debate ao vivo é interrompido por desmaio de apresentadora (vídeo)

Apoie o 247

247 - Candidatos que participavam do debate político do canal inglês Talk TV passaram por um baita susto. A apresentadora do programa, Kate McCann, desmaiou ao vivo no palco da atração, fazendo com que as pessoas do estúdio corressem para socorrê-la. Políticos que estão concorrendo ao cargo de primeiro ministro do Reino Unido foram surpreendidos com a queda e o barulho da ocorrência. A reportagem é do portal Na Telinha.

Liz Truss, uma das candidatas, discursava quando foi interrompida com o susto com o mal estar da jornalista, e colocou a mão na boca de preocupação. Sem saber o que fazer, ela foi até a apresentadora para ter ciência do que havia acontecido, embora a câmera não mostrasse exatamente a âncora no chão.

Apesar do debate ter sido suspenso, a emissora afirmou que a apresentadora está bem, mas que por recomendação médica não poderia voltar ao trabalho tão cedo. O canal ainda pediu desculpas aos telespectadores pelo ocorrido. Apesar do caso ter acontecido no Reino Unido, no Brasil já tiveram casos semelhantes de apresentadores desmaiando ao vivo.

Um debate na televisão entre os dois candidatos ao cargo de primeiro-ministro no Reino Unido teve que ser interrompido após a apresentadora do programa desmaiar ao vivo. A emissora informou que a jornalista Kate McCann está bem #CNNNovoDia pic.twitter.com/E3YZNNCUs6 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — CNN Brasil (@CNNBrasil) July 27, 2022







