Debate: campanha de Lula diz que mudança da Band para afastá-lo de Bolsonaro foi imposta pelo GSI

Apoie o 247

ICL

247 - A campanha do ex-presidente Lula afirmou que a mudança de posições dos presidenciáveis no primeiro debate realizado na noite deste domingo (28) nos estúdios da TV Bandeirantes foi imposta pelo GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República), informa o jornalista Bernardo Mello Franco, do Globo, pelo Twitter.

Em princípio, Lula, que lidera as pesquisas, e Jair Bolsonaro, segundo colocado, estariam lado a lado. Ciro Gomes (PDT) ficaria ao lado de Lula. Com a mudança, o ex-presidente foi afastado de Bolsonaro.

A mudança, portanto, seria em nome da “segurança do presidente”, observou Mello Franco. “A imprensa perguntou a Bolsonaro quem fez essa exigência. Resposta do presidente: ‘Não interessa’”, escreveu ainda o jornalista.

Ciro protestou nas redes sociais contra a alteração , segundo ele, feita de última hora. Segundo ele, a troca teria ocorrido por pressão de Lula (PT) e Bolsonaro (PL). “O fato é inusitado, uma vez que a emissora e todas as campanhas assinaram e se comprometeram com as regras e sorteios realizados”, escreveu.

Sobre a troca de posições no debate: campanha de Lula diz que a mudança para afastá-lo de Bolsonaro foi imposta pelo GSI — ou seja, pela segurança do presidente. A imprensa perguntou a Bolsonaro quem fez essa exigência. Resposta do presidente: “Não interessa” #OGlobonasEleicoes August 28, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.