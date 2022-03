Debate: Mulheres e a resistência

Apoie o 247

ICL

Dia 8 de Março de 2019, Dia Internacional da Mulher, a TV 247 reuniu seis mulheres que fizeram grande diferença na história do Brasil: a presidenta deposta pelo golpe, Dilma Rousseff, as ex-ministras de seu governo Eleonora Menicucci e Tereza Campello, as também ex-ministras e atuais deputadas federais Gleisi Hoffmann e Maria do Rosário e a ex-ministra do governo Lula e deputada federal Benedita da Silva. O debate reuniu essas lideranças políticas pela primeira vez desde o golpe e abordou avanços nas políticas para as mulheres durante os governos do PT, retrocessos no atual governo Bolsonaro e a importância e o símbolo de Marielle Franco e da luta pela liberdade de Lula para restabelecer a democracia.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE