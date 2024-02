Declarações de Bolsonaro sobre investigação de seus crimes são tentativas desesperadas de escapar da prisão

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - À beira da prisão, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez desde a última quinta-feira (8), quando a Polícia Federal realizou uma operação em sua casa de praia, uma série de declarações em redes sociais e entrevistas, desafiando a justiça e tentando desqualificar as acusações que pesam contra ele.

Caso seja processado e condenado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado democrático de Direito e associação criminosa, o ex-mandatário poderá pegar uma pena de até 23 anos de prisão e ficar inelegível por mais de 30 anos.

continua após o anúncio

Em vídeo em que convoca apoiadores para uma manifestação no dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, Bolsonaro diz que estará presente para se defender de todas as acusações imputadas contra ele nos últimos meses, destaca a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

A jornalista faz um levantamento das declarações de Bolsonaro sobre as acusações e a possibilidade de ser preso.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: