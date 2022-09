Defender mulher de agressão é imposição moral, afirma jornalista que arremessou celular de deputado bolsonarista

O jornalista Leão Serva, 62 anos, arrancou o celular que estava com o deputado bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos) após o parlamentar intimidar a jornalista Vera Magalhães edit

247 - O jornalista Leão Serva, 62 anos, disse que defender uma mulher de agressão é uma imposição moral". Ele arrancou o celular que estava com o deputado bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos) após o parlamentar intimidar a jornalista Vera Magalhães na noite dessa terça-feira (13).

"Eu ia intervir em defesa da Vera [Magalhães] me interpondo entre os dois. Mas, quando atravessei a barreira de gente, dei com aquele celular bem na minha frente, ao alcance de minha mão, e percebi que ele era 'a arma do crime'. Então peguei e quis jogá-lo longe, onde não houvesse gente", afirmou Serva em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

"Ele é um homem forte, musculoso. E usava seu corpo para deixar o celular no alto. O corpo fala e, ali, dizia: o celular é o centro da cena. E o deputado estava ali para 'lacrar'. Nesse átimo, percebi que, ao agarrar o celular, eu interromperia a cena. Mas, como ele se aproximou, eu dei dois passos e joguei longe, antes que ele me impedisse. Eu estava vendo a plateia e sabia que ia cair em um lugar sem gente. Naquele momento, interrompendo a lacração, acabou a cena", acrescentou.

