Defender voto impresso "foi o erro mais estúpido do PDT nos últimos anos", diz Miguel do Rosário

247 - Editor do blog O Cafezinho, Miguel do Rosário publicou vídeo nesta segunda-feira (31) criticando a postura do presidente do PDT, Carlos Lupi, e do presidenciável do partido, Ciro Gomes, de defenderem o voto impresso, na mesma linha de Jair Bolsonaro.

Para Rosário, este foi um dos maiores erros do PDT no período recente e alimenta ainda mais a narrativa de Bolsonaro de colocar em dúvida o processo eleitoral brasileiro. "Foi o erro mais estúpido, mais devastador, mais contraproducente, perigoso e irresponsável que o PDT tomou nos últimos anos. Considero que defender o voto impresso agora, nesse momento, não é um erro trivial, porque alimenta uma tese bolsonarista que vai nos dar dor de cabeça em 2022. É irresponsabilidade. É uma besteira inominável".

Além disso, o posicionamento dos representantes pedetistas só serviu para afastar os eleitores, segundo Rosário. "É uma estupidez eleitoral e política. Se você pegar a postagem do Carlos Lupi, as menções são praticamente todas negativas. Se você pegar as menções ao Ciro Gomes, que tentou justificar [a defesa do voto impresso], são todas negativas. Se você pegar a postagem do Carlos Lupi hoje, que volta ao assunto, são todas negativas, inclusive da militância cirista. São todas no sentido de: 'tchau, não vou mais votar em você'. É uma estupidez que prejudica a democracia brasileira".

"O argumento é ruim, é inoportuno, e eu só lamento que essa burrice tenha sido feita", concluiu.

