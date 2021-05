Defesa da memória de Marielle contra Capitã Cloroquina toma as redes: 'protesto por assassinato não é falha de caráter'

Após a secretária Mayra Pinheiro, do Ministério da Saúde, criticar atos pela memória de Marielle Franco, o comentarista do SporTV Sérgio Xavier Filho disse no Twitter que a Capitã Cloroquina agiu "como se o protesto por um assassinato fosse uma falha de caráter". "Acho muito estranho esse ódio dos bolsonaristas por Marielle", disse outro internauta. Veja as reações edit

247 - Internautas foram ao Twitter repudiar a declaração a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que fez áudio criticando a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e, de acordo com a gravação, reprovou manifestações pela memória da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada pelo crime organizado em março de 2018. "Eles têm um pênis na porta da Fiocruz. Todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula Livre, Marielle Vive", disse a Capitã Cloroquina.

No Twitter, o comentarista do SporTV Sérgio Xavier Filho afirmou que a secretária fez uma referência à ex-parlamentar "como se o protesto por um assassinato fosse uma falha de caráter".

De acordo com o jornalista Palmério Dória, o áudio revelou "absoluta falta de empatia e confusão mental" de Mayra.

Caso Marielle

O ex-vereadora foi assassinada em março de 2018 pelo crime organizado. Ela denunciava a atuação de milícias nas favelas, bem como a violência policial. Os criminosos efetuaram os disparos em um lugar sem câmeras na região central do Rio e antes haviam perseguido o carro dele por cerca de três, quatro quilômetros.

Dois suspeitos de terem cometido o crime estão presos. O policial militar reformado Ronnie Lessa foi acusado de ter feito os disparos e o ex-militar Élcio Vieira de Queiroz de dirigir o carro que perseguiu Marielle. Lessa morava no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro, no Rio.

A piada do pênis é divertida, boa pra desopilar o fígado. Mas o que me chama mais atenção no áudio da doutora cloroquiner é a referência ao “Marielle vive” como se o protesto por um assassinato fosse uma falha de caráter May 25, 2021

A médica e o monstro podem conviver perfeitamente em alguém. Com voz macia, a capitã Cloroquina é a prova cabal. O áudio da absoluta falta de empatia e confusão mental dela se revela na salada completa de Che, Marielle, Fiocruz, pênis, o diabo. A voz macia cede lugar a guinchos. — Palmério Dória (@palmeriodoria) May 25, 2021

A mamadeira de p*r*c* evoluiu é foi parar na Fiocruz, juntamente com capachos com foto do Che, figurinhas do Lula, frases de Marielle vive...a extrema direita não para de delirar... — Cassia (@cassiarsantos01) May 25, 2021

1169 dias. Quem foi o amigo de Bolsonaro que mandou matar Marielle? E por quê? — Bohn Gass (@BohnGass) May 26, 2021

1.168 dias.

Quem mandou matar Marielle?

E por quê? — Eliane Brum (@brumelianebrum) May 25, 2021

A lógica moralista do bolsonarismo não admite pessoas como Marielle. E, depois, eles sabem que a família está envolvida de alguma forma. — Alexandre Aguiar - ANTIFASCISTA (@alecarlosaguiar) May 26, 2021

Marielle, mesmo morta, ainda incomoda muitos os milicianos e as marmitas de miliciano. Imaginem quando descobrirem quem mandou o vizinho e amigo dos bolsonaros mata-la! — Marcos Eduardo (@MarcosEdu27) May 26, 2021

…quem matou e quem mandou matar Marielle? - queremos saber.

1.169 dias. — Laerte Coutinho (@LaerteCoutinho1) May 26, 2021









