Defesa de golpe por empresários acende temor por doação ilegal a Bolsonaro, analisa Sakamoto

247 - Em sua coluna publicada nesta quinta-feira (18), o jornalista Leonardo Sakamoto afirma que a defesa de um golpe feitas por empresários bolsonaristas caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhe a eleição reforça a "necessidade de monitorar eventuais apoios que possam ser dados de forma ilegal para a reeleição" de Jair Bolsonaro (PL).

"Nada impede que, como pessoas físicas, empresários doem à campanha de Bolsonaro, nos limites estabelecidos pela lei eleitoral e de forma registrada. Isso não inclui, contudo, bancar o impulsionamento de conteúdos contra adversários ou disparos em massa de mensagens, como ocorreu em 2018", analisa.

"Tampouco tentar comprar o voto de funcionários, como apareceu no próprio grupo de WhatsApp, com uma sugestão de que empresários pagassem bônus aos empregados que votassem alinhados a eles. Em 2018, aliás, Luciano Hang foi denunciado pelo Ministério Público do Trabalho por tentar influenciar o voto de seus empregados".

Leia a íntegra no Blog do Sakamoto

