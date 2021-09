“Defiças em Luta” estreia na TV 247

Quadro protagonizado por pessoas com deficiência começa nesta quarta-feira no Giro das 11 da TV 247 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Reconhecendo a necessidade de consolidar no campo da esquerda a luta das pessoas com deficiência, a TV 247 estreia nesta quarta-feira (22) no programa Giro das 11 o quadro “Defiças em luta!”.

O quadro irá ao ar mensalmente, de 12h a 13h, trazendo ao público pautas fundamentais relacionadas à agenda política do segmento, como o direito à saúde, educação, livre circulação e ao mundo do trabalho, sempre atravessados pela pauta permanente da acessibilidade. Os debates também trarão interseccionalidades de gênero, raça, classe e deficiência, com convidades diversos, representativos desta pluralidade.

Protagonizado pelas próprias pessoas com deficiência, “Defiças em luta” terá a mediação de Fernanda Shcolnik, diretora da ADVERJ (Associação dos Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro) e militante do Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro. Ela estará acompanhada pelo jornalista Mauro Lopes, duas intérpretes de libras e convidades.

PUBLICIDADE

No primeiro programa, estará presente também Manu Aguiar, gestora de recursos humanos, estudante de Geografia e militante do Movimento de Luta das Pessoas Com Deficiência.

O tema de estreia será justamente a importância de termos um quadro de pessoas com deficiência no Giro das 11.

O programa inaugura na TV 247, além da presença de intérpretes de libras, a prática da autodescrição e da descrição das fotos das pessoas do programa. Leia o exemplo, a partir das fotos de Fernanda e Manuela que estão nesta reportagem:

PUBLICIDADE

#PraTodosVerem. Fernanda é uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. Seus cabelos estão presos em um coque, na foto, ela está sorrindo, usa óculos de grau retangulares e camiseta preta sem manga. Ela está numa praça, com pessoas ao fundo. Fim da descrição.

#PraTodosVerem Foto de Manu Aguiar. Manu é uma mulher de pele parda, de olhos pretos e cabelos com mechas loiras. Seus cabelos estão soltos, na foto, ela está sorrindo, usa um vestido preto com detalhes em laranja, verde e amarelo. Atrás de Manu na foto vê-se uma praia bastante pedregosa com um mar bem azul e montanhas ao fundo. Fim da descrição.

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE