Delegada que ignorou e-mails da defesa de Rejane Dias ganha espaço no Jornal Nacional

Revista Fórum - A delegada Milena Soares Caland, responsável pelos mandados de busca e apreensão que atingiram endereços ligados à deputada federal Rejane Dias (PT-PI) e do governador Wellington Dias (PT-PI), ganhou espaço no Jornal Nacional, da TV Globo, nesta segunda-feira (27) para comentar sobre a operação. Caland, no entanto, evita desde fevereiro atender aos pedidos da defesa de Rejane para dar explicações sobre os fatos investigados.

No JN, a delegada da Polícia Federal afirmou que “não seria razoável” deixar de realizar as buscas nesses endereços. “Ao longo da análise do material apreendido, constatou-se que houve o recebimento de vantagem indevida por ela e por familiares dela, de modo que, por mais forte razão”, declarou.

A reportagem durou 6 minutos.

