Deltan comenta decisão de Fachin no Twitter e internautas preveem a prisão do procurador que perseguiu Lula

247 - O procurador Deltan Dallagnol, que corrompeu o sistema de justiça no Brasil quando coordenou a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, comentou a anulação das condenações desferidas pelo ex-juiz Sergio Moro ao ex-presidente Lula. A medida surgiu do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Dallagnol, mesmo desmoralizado publicamente, pelos crimes que cometeu quando era procurador da Lava Jato, buscou defender a operação nas redes sociais, nesta segunda-feira, 8.

Nas redes sociais, internautas criticaram e zombaram do procurador e ainda previram a sua prisão diante dos crimes revelados pela Vaza Jato. Confira.

Vc e @SF_Moro deveriam estar presos!!! BANDIDOS!!! — Miranda (@NaoPriestly) March 8, 2021

Dallagnol preso amanhã, e o Moro depois de amanhã — vera araujo 🚩🇧🇷 (@veluc111) March 8, 2021

Se o Brasil fosse um País sério a Carmen Lúcia estaria sendo processada pela atitude no HC do Lula e o moleque Dallagnol preso — Alexandre pepe xandy (@BLOGdoPEPE) March 5, 2021

