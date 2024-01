Deltan Dallagnol é massacrado nas redes após duvidar das ameaças relatadas por Alexandre de Moraes

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram o ex-deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR) por lançar dúvida sobre as ameaças relatadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. "Deltan é ridículo", afirmou o ator José de Abreu.

O deputado federal Nilton Tatto (PT-SP) comentou sobre o ex-procurador. "É o sujeitinho que combinava com o juiz ladrão jeitos de legitimar provas para usá-las em processos? É o canalha que sem provas denunciou dezenas de pessoas e que pedia prisões ilegais para oferecer aos presos 'delação premiadas'?".

O ministro do Supremo afirmou que bolsonaristas queriam enforcá-lo. No STF, Moraes é relator dos processos dos atos golpistas do 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).

Na rede social X, Dallagnol escreveu: "se o ministro era a vítima desses crimes, ele não deveria se declarar suspeito de julgar quem queria matá-lo?".

Simples: para tirar um juíz do processo seria só ameaça-lo? Deltan é ridículo. https://t.co/FzUcLA8Fpt — Jose de Abreu (@zehdeabreu) January 5, 2024

Quem é esse Deltan que estão falando?

É o sujeitinho que combinava com o juiz ladrão jeitos de legitimar provas para usá-las em processos?

É o canalha que SEM PROVAS denunciou dezenas de pessoas e que pedia prisões ilegais para oferecer aos presos "delação premiadas"? — Nilto Tatto 🍀 na reconstrução do Brasil 🇧🇷 (@NiltoTatto) January 4, 2024

