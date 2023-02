Demetrio Magnoli sai em defesa do capital financeiro e diz que BC independente foi “escolha da sociedade”

No entanto, ao contrário da sua argumentação, a medida foi implementada após o golpe de 2016 e foi resultado da influência do capital financeiro sobre o Congresso Nacional edit

247 - Em coluna publicada nesta sexta-feira (17) no jornal Folha de S.Paulo, o jornalista Demetrio Magnoli ignorou as consequências do golpe de 2016 sobre o Banco Central (BC) e disse que a instituição "ganhou autonomia legal por uma escolha política da sociedade".

Segundo o jornalista, todos os BCs no mundo "estão submetidos à soberania popular". "BCs autônomos não fazem o que querem: operam a política monetária para cumprir funções definidas em lei", diz. "A autonomia dos BCs destina-se a separar o ciclo de política monetária do ciclo eleitoral a fim de produzir taxas menores de inflação".

