Demissões no Twitter podem levar a plataforma a quebrar, dizem ex-funcionários

247 - Novas demissões no Twitter podem levar a plataforma a quebrar muito em breve, disseram ex-funcionários que se demitiram nesta quinta-feira (17) ao site The Verge. O esvaziamento de áreas críticas para a manutenção da rede social deve começar a ser sentido por usuários. Centenas de funcionários pediram demissões nesta quinta, após o fim do prazo dado para que os colaboradores fizessem um acordo. O empresário Elon Musk, dono da rede social, enviou uma mensagem para a equipe da empresa dizendo que os funcionários têm até esta quinta-feira (17) para decidirem se gostariam de continuar "trabalhando longas horas em alta intensidade" ou receberem uma indenização de demissão formada por três meses de pagamento.

A direção do Twitter fechou o escritório da empresa, em San Francisco, na Califórnia (EUA), para investigar se existe sabotagem interna. A informação foi divulgada pela jornalista Zoë Schiffer, do site especializado Platformer.

"O Twitter acaba de alertar os funcionários que, com efeito imediato, todos os prédios de escritórios estão temporariamente fechados e o acesso ao crachá está suspenso. Nenhum detalhe dado sobre o porquê", disse ela

"Estamos ouvindo isso porque Elon Musk e sua equipe estão com medo de que os funcionários possam sabotar a empresa. Além disso, eles ainda estão tentando descobrir para quais funcionários do Twitter precisam cortar o acesso", continuou.

"Offices will reopen on November 21st. In the meantime: 'Please continue to comply with company policy by refraining from discussing confidential company information on social media, with the press or elsewhere'".

NEW: Twitter just alerted employees that effective immediately, all office buildings are temporarily closed and badge access is suspended. No details given as to why. — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 17, 2022

Offices will reopen on November 21st. In the meantime: "Please continue to comply with company policy by refraining from discussing confidential company information on social media, with the press or elsewhere." — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 17, 2022

