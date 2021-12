Demitido, editor critica Ali Kamel, chefe do jornalismo da Globo: "um pangaré"

Tonico Duarte dava expediente na redação do Jornal da Globo e condenou demissões recentes da emissora em postagem no Facebook edit

Por Murilo Ribeiro, Metrópoles - Não é novidade que o clima anda tenso nos bastidores da TV Globo, depois das recentes demissões promovidas pela emissora. O corte de profissionais experientes no departamento de jornalismo, que tem provocado duras críticas nos corredores das redações — no Rio de Janeiro e em São Paulo –, também tem revoltado antigos colaboradores do canal. É o caso de Tonico Duarte, editor que atuou no Jornal da Globo. No Facebook, ele dirigiu comentários duros ao diretor de jornalismo global, Ali Kamel, a quem definiu como “um pangaré”.

O desabafo do ex-editor foi publicado junto da notícia da demissão dos jornalistas Renato Machado e Francisco José, na última quarta-feira (1º/12). No texto, Tonico ironiza as cartas que o chefe do jornalismo da Globo, Ali Kamel, costumava enviar quando demitia profissionais tarimbados da redação. “As melodramáticas cartas de despedida do Ali Kamel. Como ele não sabe escrever, elas soam como os bolerões cafonas de Carlos Alberto ou Lindomar Castilho. Poderia resumir a coisa pra: ‘Tio, está com muito cabelo branco, chegou a hora de comprar um sítio e criar galinhas'”.

