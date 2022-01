Democracia americana está muito precária, aponta jornal The Hill

Apoie o 247

ICL

247 - O jornal norte-americano The Hill publicou na terça-feira (4) em seu site um artigo indicando que, um ano depois dos tumultos no Capitólio, a democracia dos Estados Unidos está muito frágil e precária.

Segundo o artigo, quando Joe Biden tomou posse no dia 20 de janeiro de 2021, muitos americanos achavam que a política do país voltaria à normalidade. No entanto, a realidade não foi bem assim. Donald Trump propagava sempre infundadamente que foi ele que ganhou as eleições. Esta mentira já é a base das ações dos republicanos, analisa o artigo.

Uma enquete recente mostrou que 18% dos estadunidenses e 30% dos republicanos concordam que, para salvaguardar o país, os verdadeiros patriotas têm que usar a violência.

PUBLICIDADE

“O sistema político que há muito tempo consideramos natural está agora em perigo”, diz o artigo. Em 2020, a justiça das eleições presidenciais norte-americanas foi gravemente questionada pela primeira vez, desde 1876.

Informação da Rádio Internacional da China.

PUBLICIDADE