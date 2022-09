'Democracia brasileira parece estar próxima de um penhasco', diz John Oliver sobre arroubos autoritários de Bolsonaro

Apresentador do 'Last Week Tonight, exibido pela HBO, disse que a versão de Jair Bolsonaro da invasão ao Capitólio, caso perca eleição, pode ser ’mais destrutiva’ do que a de Trump edit

247 - O comediante e apresentador do Last Week Tonight, John Oliver, exibido pela HBO, afirmou que a democracia brasileira, “uma das maiores do mundo”, “parece estar se aproximando de um penhasco”, e que se Jair Bolsonaro (PL) perder a eleição, a versão do atual ocupante do Palácio do Planalto do dia 6 de Janeiro - quando apoiadores do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump invadiram o Capitólio - poderá ser “muito mais destruidora”, uma vez que ele tem o apoio de uma parcela das Forças Armadas.

“Bolsonaro tem apoio militar significativo e há algumas dúvidas sobre o que eles podem fazer no caso de uma revolta, o que aumenta significativamente as apostas”, disse Oliver. Ele também ressaltou que as urnas eletrônicas utilizadas nas eleições brasileiras são “amplamente vistas como seguras” e que, os ataques de Bolsonaro ao sistema não visam assegurar a segurança da votação, mas “maximizar a quantidade de desconfiança que as pessoas têm nele”. “E seus apoiadores têm dado muito ouvidos a suas besteiras”, completou, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

O apresentador também afirmou que o assassinato do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, no começo de julho, em Foz do Iguaçu (PR), pelo policial penal bolsonarista Jorge Guaranho, foi resultado da “retórica” utilizada por Jair Bolsonaro. Oliver também criticou a inação do atual governo no enfrentamento à pandemia de Covid-19 e o desmonte da política ambiental.

“Se Bolsonaro eventualmente perca e opte por lutar contra os resultados, vai testar a força da democracia relativamente jovem do Brasil”, destacou o apresentador. “Brasil sinto muito pelo o que vocês estão passando neste momento. Nossos pensamentos estarão com vocês nas próximas semanas. Boa sorte!”, ressaltou mais à frente.

