Demori: Bolsonaro acha que resultado do teste era uma batalha por uma narrativa

247 - O jornalista Leandro Demori, do Intercept, comentou em sua página nas redes sociais a reação de Jair Bolsonaro sobre o resultado do teste para coronavírus a que se submeteu que teria resultado negativo. Bolsonaro divulgou notícia nas redes com fotos dando uma banana.

"A escolha da foto mostra mais uma vez o vazio de sinapses da cabeça desse cara: ele acha que isso era uma batalha direta entre ele e um vírus por uma "narrativa", que o covid queria lacrar em cima dele, aí ele ganhou com uma lacrada mais lacradora", enfatizou Demori.

Outros internautas criticaram a postura de Bolsonaro e apontaram que os rumores que circularam na imprensa, inclusive internacional, citando como fonte membros do clã Bolsonaro sobre um possível resultado positivo também teria sido parte de uma estratégia midiática.

"A estratégia dos Bolsonaros foi a seguinte: vamos vazar para a imprensa que o presidente está com coronavírus, depois fazemos um pronunciamento oficial desmentindo. Assim aproveitamos a oportunidade para fomentar o discurso de que a imprensa é sempre mentirosa", escreveu um internauta.

O filho de Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), foi citado pela rede Fox News como fonte que teria confirmado que o resultado do teste de seu pai teria dado positivo. Após a postagem de Bolsonaro, negando o contágio, Eduardo Bolsonaro negou que tivesse falado com a imprensa e sem seguida replicou a postagem do pai e reforçou a afirmação de Bolsonaro contra a imprensa: "Não acredite na mídia fake news! São eles que precisam de vocês".





