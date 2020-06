Demori: depósito na conta de Michele liga Queiroz a Bolsonaro

"Engana-se quem pensa que a lama que escorre em Flavio Bolsonaro não tem nada a ver com o pai", avalia o jornalista Leandro Demori edit

247 - O jornalista Leandro Demori, editor do The Intercept Brasil, comentou neste sábado a possibilidade de uma delação premiada de Fabrício Queiroz, operador financeiro do cla Bolsonaro.

Demori lembra que Queiroz depositou cheque de R$ 24 mil na conta da primeira dama Michele Bolsonaro, mas o dinheiro era do próprio Jair, como ele admitiu. "Engana-se quem pensa que a lama que escorre em Flavio Bolsonaro não tem nada a ver com o pai. Fabrício Queiroz depositou dinheiro na conta da primeira dama Michele Bolsonaro. É aqui que as histórias se juntam", disse ele.

"Em se confirmando que Queiroz era o operador de um esquema ilegal que faturou milhões de reais, teremos o presidente da República que afirma que recebeu dinheiro do operador desse esquema, sem comprovar, até agora, o motivo", acrescentou o jornalista do Intercept.

