Demori: Moro é populista e enxuga gelo no governo

O jornalista do site Intercept Brasil Leandro Demori criticou Sérgio Moro após o ministro comemorar apreensões de drogas. "O que os incompetentes populistas fazem quando chegam ao poder? Combatem as drogas. Enxugar gelo ainda dá muito voto", escreveu Demori no Twitter edit

247 - O jornalista do site Intercept Brasil Leandro Demori criticou uma postagem do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no Twitter em que o ex-juiz comemora apreensões de toneladas de drogas feita pela Polícia Federal.

"Desde a proibição do álcool nos EUA na primeira metade do século passado, é sabido: o que os incompetentes populistas fazem quando chegam ao poder? Combatem as drogas. Enxugar gelo ainda dá muito voto", escreveu Demori na rede social.

"Drogas representam vício, morte e financiamento ao crime organizado. PF apreendeu 98,4 toneladas de cocaína em 2019. 23 toneladas a mais do que em 2018. PRF, 24 toneladas, 6 a mais do que em 2018.Recordes. Os crimes caem porque no [email protected] estamos trabalhando como nunca", disse Moro.