Demori sobre procurador que denunciou Glenn: MP não pode conviver com este tipo de gente

247 - O editor do site The Intercept Brasil Leandro Demori repercutiu em um vídeo a denúncia feita pelo MPF contra o jornalista Glenn Greenwald. Demori pede que procuradores e promotres de Justiça do MP reajam à atitude do procurador Wellington Divino Marques de Oliveira, responsável pela denúncia contra Glenn.

"Procuradores, amigos que trabalham no Ministério Público Federal, promotres de Justiça, vocês não podem conviver impunemente com este tipo de gente no MPF. Vocês precisam também levantar voz e dizer que o MPF, que é uma entidade que nós, jornalistas, muitas vezes reconhecemos e recorremos como defensores da democracia brasileira, não pode ter o Wellington Divino Marques de Oliveira como um colega", falou Demori.

"Vocês precisam também levantar voz e falar: 'olha só, esse cara não pode usar o MPF para fazer isso'", acrescentou.