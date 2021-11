Depois da Globo, CNN exibe debate com pré-candidatos do PSDB

Apoie o 247

247 - A CNN Brasil vai televisionar a partir das 21h30 do próximo dia 17 o debate entre os três tucanos que disputarão as prévias do partido - o governador de São Paulo, João Doria, o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio. A jornalista Carol Nogueira mediará o debate com os pré-candidatos tucanos. O programa terá duração de 90 minutos, divididos em quatro blocos. As informações foram publicadas pela coluna de Mauricio Stycer, no portal Uol.

Tradicionalmente, em anos eleitorais, são exibidos debates com candidatos inscritos na Justiça Eleitoral. Em outubro, o jornal "O Globo" promoveu um debate com os três tucanos e o exibiu em suas plataformas digitais.

A CNN Brasil decidiu seguir uma iniciativa comum nos Estados Unidos, praticada pela matriz do canal, de promover debates com pré-candidatos.

"Entendemos como uma questão de transparência cobrir a campanha e promover debates", disse Américo Martins, vice-presidente de conteúdo do canal.

No primeiro bloco do debate os candidatos farão uma pergunta a cada concorrente. No segundo, jornalistas da CNN farão seis perguntas, duas para cada candidato. O terceiro repetirá o primeiro. No quarto, cada candidato terá um minuto e meio para as considerações finais.

