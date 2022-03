Depois de ensinar brasileiros a economizar gasolina, Folha ensina agora a economizar gás de cozinha

O jornal resume em três dicas as formas de economia com gás de cozinha, mas apoiou o golpe de 2016, que teve como um dos principais objetivos o desmonte da Petrobrás edit

247 - Depois de ensinar os brasileiros a economizar gasolina, o jornal Folha de S.Paulo agora ensina formas de economia com o gás de cozinha. "As recomendações para economizar podem ser resumidas em três: fazer a manutenção do fogão, usar equipamentos mais eficientes e adotar técnicas que aproveitam melhor o calor da chama. No entanto, elas se desdobram em ao menos 11 dicas, conforme orientação de especialistas", destaca a reportagem intitulada "Saiba como economizar gás de cozinha após o aumento da Petrobras".

"Todas as orientações têm o mesmo objetivo, que é fazer o botijão render mais. A maior parte delas não exige qualquer investimento –são práticas simples como evitar abrir a porta do forno, usar o vapor para cozinhar legumes e planejar refeições maiores", acrescenta.

A Petrobrás anunciou, nessa quinta, aumento de 18,77% para a gasolina e o 24,9% para o diesel. O gás de cozinha também passa de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, um reajuste de 16%. Os reajustes passam a valer a partir desta sexta-feira (11).

Na quinta-feira (10), internautas foram ao Twitter criticar o novo reajuste nos preços dos combustíveis e lembraram que, na campanha eleitoral de 2018, a equipe de Jair Bolsonaro prometeu um valor do botijão de gás de cozinha a R$ 35. A promessa virou piada nas redes.

Depois de ensinar os brasileiros a economizar gasolina, Folha nos ensina agora a economizar gás de cozinha. Só não pode mexer na política de preços da Petrobrás. https://t.co/p4jA4WM8J0 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 15, 2022

