Depois do Facebook, YouTube suspende monetização de canais russos, incluindo a mídia estatal RT

Apoie o 247

ICL

Por Paresh Dave

(Reuters) - O YouTube proibiu neste sábado a mídia estatal russa RT e outros canais russos de receber dinheiro por anúncios veiculados com seus vídeos, semelhante a uma medida do Facebook , após a invasão da Ucrânia.

Citando "circunstâncias extraordinárias", o YouTube disse que estava "pausando a capacidade de vários canais de monetizar no YouTube, incluindo vários canais russos afiliados a sanções recentes", como o da União Europeia. O posicionamento do anúncio é amplamente controlado pelo YouTube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A UE anunciou na quarta-feira sanções a indivíduos, incluindo Margarita Simonyan, a quem descreveu como editora-chefe da RT e "uma figura central" da propaganda russa.

Os vídeos dos canais afetados também aparecerão com menos frequência nas recomendações, disse o porta-voz do YouTube Farshad Shadloo. Ele acrescentou que a RT e vários outros canais não seriam mais acessíveis na Ucrânia devido a um pedido do governo ucraniano.

O ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, twittou no sábado que entrou em contato com o YouTube "para bloquear os canais russos propagandistas - como Russia 24, TASS, RIA Novosti".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RT e Simonyan não responderam aos pedidos de comentários. O YouTube se recusou a nomear os outros canais que havia restringido.

Durante anos, legisladores e alguns usuários pediram ao YouTube, que é de propriedade do Google, da Alphabet Inc, para tomar medidas maiores contra os canais ligados ao governo russo, preocupados com a disseminação de informações erradas e não deveriam lucrar com isso.

A Rússia recebeu cerca de US$ 7 milhões a US$ 32 milhões no período de dois anos encerrado em dezembro de 2018 de anúncios em 26 canais do YouTube que apoiou, disse o pesquisador digital Omelas à Reuters na época.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O YouTube disse anteriormente que não trata os canais de mídia financiados pelo Estado que cumprem suas regras de maneira diferente de outros canais quando se trata de compartilhar receita de anúncios.

A Meta Platforms Inc, proprietária do Facebook, proibiu na sexta-feira a mídia estatal russa de veicular anúncios ou gerar receita de anúncios em seus serviços em qualquer lugar do mundo.

(Reportagem de Paresh Dave; Edição de Leslie Adler e Cynthia Osterman)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: