Deprimido, Silvio Santos some e preocupa funcionários do SBT, afirma colunista

Por Leo Dias, no portal Metrópoles - O SBT vive dias estranhos. Silvio Santos está completamente isolado e deixou de participar ativamente das decisões da emissora. E isso é um péssimo sinal. Seus funcionários de confiança estão preocupados com o sumiço do dono do baú, que decidiu se isolar e ficar incomunicável.

Desde que contraiu Covid-19, em agosto, Silvio entrou numa tristeza profunda. Há quem diga que ele está com depressão, mas não há como afirmar isso por enquanto.

Um dos maiores medos do dono do SBT é a morte, e ao contrair a doença e ser obrigado a se afastar dos trabalhos na emissora o deixou muito abalado. Ele passou a refletir bastante sobre a vida. Soma-se a isso o fato de ele ter perdido recentemente um amigo de longa data.

Silvio está afastado do SBT por opção própria. Ele não liga para seus principais executivos e funcionários de confiança há algumas semanas.

Mesmo no auge da pandemia, quando estava impedido de ir à emissora por conta do risco de se contaminar, ele não deu sossego aos funcionários. Ligava diariamente para interferir na grade, autorizou a demissão de apresentadores (como Lívia Andrade e Mamma Bruschetta), fez inúmeras intervenções nos programas que estão sob seu controle, como o Fofocalizando, e não deu sossego até mesmo para sua filha, Patricia Abravanel, com as constantes mudanças de horário do “Vem Pra Cá”.

Até mesmo os programas esportivos estão “abandonados”. Ele tinha se animado quando conseguiu tomar da Globo importantes torneios de futebol, chegando a liderar a audiência em alguns momentos, mas parou de se envolver no desenho de sua grade. Além da transmissão dos jogos, ele havia pensado em abrir mais programas para ambientar seu público ao novo produto de sua programação, mas ficou tudo parado.

Agora os “braços-direito” do patrão têm tomado decisões mais conservadoras, deixando o SBT com uma cara diferente da que seus fãs estavam acostumados. Eles aguardam Silvio sair dessa maré de tristeza para tomarem decisões mais arrojadas. Que é o que está faltando na emissora há tempos.

