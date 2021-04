Deputada vai ao MPF contra exibição de novela da Record pela TV Brasil

A deputada estadual Mônica Francisco (PSOL) pede que a EBC dê espaço para produções que tratem da religiosidade de forma ampla. Estatal gastou 40% do orçamento para compra de conteúdo em "Os Dez Mandamentos", da TV Record edit

247 - A deputada estadual do Rio de Janeiro Mônica Francisco (PSOL) entrou com uma representação no MPF (Ministério Público Federal) contra a exibição na TV Brasil da telenovela da Record "Os Dez Mandamentos".

A deputada pede que a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), que pagou R$ 3.2 milhões pelos direitos de transmissão da telenovela, libere o mesmo valor e espaço para produções que tratem da religiosidade de forma ampla, informa Lauro Jardim, no Globo.

O valor pago pela estatal à Record, conforme exposto pelo deputado federal Paulo Ramos (PDT-RJ), representa 40% de todo orçamento da EBC para compra de séries, filmes e outros conteúdos, e 70% do disponível para adquirir direitos de novelas.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.