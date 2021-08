Derrotado, Sikêra Jr muda a tática e agora diz sofrer perseguição da comunidade LGBTQIA+

Apresentador bolsonarista entrou com ação na Justiça do Amazonas contra ativista da causa LGBTQIA+; Sikêra Jr tem perdido dezenas de patrocinadores após dizer que gays “são uma raça desgraçada" edit

247 - Sikêra Júnior entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas em que pede uma indenização de R$ 100 mil contra o ativista Agripino Guimarães alegando danos morais ao ser perseguido pela comunidade LGBTQIA+. Em julho, Sikêra Júnior gerou revolta ao descrever gays como uma "raça desgraçada". A informação é do portal UOL.

Sikêra pediu a retirada imediata de conteúdos postados nas redes sociais em que Agripino fala sobre ele, mas o pedido foi negado pelo tribunal em 29 de julho.

Apesar de a primeira decisão do juiz Yuri Caminha Jorge ser favorável ao ativista, o processo continua em andamento. Sikêra também pode recorrer e pedir novamente a exclusão dos conteúdos publicados.

“Ele fala coisas absurdas sobre a comunidade LGBTQIA+ em rede nacional e acha que pode me fazer desistir com os processos, mas não acontecerá. Vou lutar para ele ser preso ou nunca mais repetir as coisas que ele fala na TV”, disse Agripino Magalhães.





