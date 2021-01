Derrotas sucessivas de Bolsonaro arrefecem apoio ao governo nas redes

Análise de Pedro Barciela mostra que no domingo passado, apenas 5,8% dos comentários sobre as vacinas contra Covid-19 no Twitter eram em defesa de Bolsonaro, índice bem mais baixo que a média edit

247 - Em artigo publicado no UOL neste domingo (24), o jornalista Chico Alves relata que medições realizadas em redes sociais mostraram na última semana que a milícia virtual de Jair Bolsonaro esteve mais quieta do que em outros momentos.

A defesa de Bolsonaro e de pautas relevantes para o governo estiveram muito abaixo da média. O analista Pedro Barciela analisou o Twitter no domingo (17), data em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso emergencial das vacinas contra Covid-19 da Oxford/AstraZeneca e CoronaVac, e constatou que dentre os comentários sobre o imunizante, apenas 5,8% eram em defesa de Bolsonaro. "O principal problema de Bolsonaro é que não tem nenhuma argumentação alternativa para lidar com o tema da vacina. Desde 2018, os bolsonaristas dominam o debate político nas redes e agora estão batendo cabeça como não tinha visto nesses anos", afirma Barciela.

O especialista também observou o Facebook, no qual 87,47% dos 50 mil comentários acerca do mesmo tema foram positivos em relação a vacina. "Era gente se mostrando muito feliz com o início da imunização, alguns agradecendo a Deus", explica.

Segundo avaliação de outros pesquisadores do assunto, a baixa no apoio a Bolsonaro nas redes sociais se deve ao fato de que nos últimos dias o governo federal sofreu diversas derrotas, como a campanha de vacinação iniciada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o colapso do sistema de saúde de Manaus, por exemplo.

