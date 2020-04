Desafiada por Osmar Terra, Gabriela Prioli comprova que ex-ministro está desinformado

Fórum - A advogada Gabriela Prioli, ex-comentarista do quadro Debate, da CNN, destruiu as argumentações do deputado federal Osmar Terra (MDB), ex-ministro da Cidadania que pleiteia a pasta da Saúde no governo Jair Bolsonaro, defendendo teorias de que o isolamento social não “achata” a curva de propagação do coronavírus.

Após gravar um vídeo acusando Terra de “desinformação” por compartilhar teses contra o isolamento social, Gabriela foi desafiada pelo deputado a explicar “para nós mortais” onde estaria errado, citando que tirou dados de um artigo do jornal The New York Times.

“Posso explicar: o artigo do NYT, que o senhor menciona agora, mas não mencionou antes, diz que ‘o número de novos casos parece estar diminuindo, provavelmente devido aos esforços rigorosos de bloqueio do país’. O contrário do que o senhor sugere na postagem”, tuitou a advogada, iniciando uma série de tuítes.

