Desaparecido, Bolsonaro deixa de ser assunto nas redes sociais

247 - Depois da derrota para Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial, Jair Bolsonaro praticamente desapareceu das redes sociais.

Segundo levantamento realizado pelo site Núcleo Jornalismo, as menções ao termo "Bolsonaro" caíram 94% no domingo (13) em comparação à máxima do período, registrada em 31 de outubro, logo após o segundo turno.

O monitoramento foi feito com uma base de dados de 1,8 milhão de posts nos últimos 60 dias. Confira o gráfico abaixo:

Ninguém mais fala de Bolsonaro. Pelo nosso monitoramento dos principais perfis, grupos e hashtags em 7 redes sociais, o número de menções ao nome do presidente caiu 94%.https://t.co/HMDgirPVT5 — Sérgio Spagnuolo (@sergiospagnuolo) November 14, 2022





