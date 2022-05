Descontrolado, Salles agride Amanda Klein ao vivo na Jovem Pan: "vou gritar até calar a boca" (vídeo)

Apoie o 247

247 - Ricardo Salles levantou o tom de voz e gritou ao vivo com a apresentadora Amanda Klein durante o “Jornal da Manhã”, da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 9. O ex-ministro de Jair Bolsonaro ficou bravo com a jornalista e não a deixou falar por alguns minutos do programa. As informações são do portal MSN.

Segundo o portal Ig, trabalhadores do canal de notícias disseram que Salles ainda disse a seguinte frase depois do término do jornal: “Vou gritar sim, até ela calar a boca”.Amanda rebateu a acusação de Salles, que tinha afirmado que Lula utiliza escolta como ex-presidente para “atacar o cidadão de bem”. “Todos os ex-presidentes têm direito, sim, a uma escolta armada para garantir justamente sua segurança”, explicou a apresentadora.

Na sequência, Salles a interrompeu: “Nananão, o que eu falei de diferente disso? Eu não sugiro nada, a escolta do Lula estava de metralhadora e fuzil para cima das pessoas. Você não corrige verdade nenhuma, fica na sua aí!”.

A jornalista continuou explicando e sendo interrompida, e em um momento, já não dava para ouvir sua voz.“E daí? Tiraram a metralhadora e o fuzil para cima do cidadão comum, nunca vimos isso na história do Brasil”, prosseguiu o ex-ministro, com um tom mais agressivo.

Amanda respondeu explicando que não interessa se ele quer ficar gritando por cima das falas dela para viralizar nas redes sociais. “Nosso ouvinte não merece isso!”, disparou a jornalista.Salles a interrompeu novamente e questionou: “O que você vai estabelecer de verdade? O que eu falei de diferente disso? Você não estabelece verdade nenhuma!”.

A jornalista se manteve apresentando o jornal, mesmo não tendo a possibilidade de falar, até o ex-ministro finalizar e ela poder continuar sem interrupções.

Veja:

OLHA O BARRACO EM UM JORNAL !!!



O Ex-Ministro Ricardo Salles ataca a Jornalista Amanda Klein, após a Jornalista rebater a acusação do Salles que Lula usa escolta como ex-Presidente para "atacar o cidadão de bem"



Créditos: #JovemPanNews / #JornalDaManhã pic.twitter.com/vJFNoiBjaW — MattyBala ⚪💜🔫 (@MattyBala) May 9, 2022

