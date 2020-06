Desde sua saída, Weintraub tem mais popularidade nas redes que Bolsonaro

247 - O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub ganhou 50 mil seguidores no Twitter, Instagram e Facebook desde sua saída do governo federal, no dia 19 de de junho. Segundo o levantamento feito pela Bites, divulgado pelo jornal Estado de S. Paulo, o crescimento de Weintraub nas redes, neste período, foi maior que o do próprio Jair Bolsonaro, que ganhou 45,8 mil nas três redes.

O levantamento ainda coloca que, após a saída de Sergio Moro, Weintraub se tornou o ministro mais popular nas redes. O segundo lugar fica alternando entre Damares Alves e o general Augusto Heleno.

No Twitter, enquanto a publicação de Bolsonaro de boas vindas para o novo comandante do Ministério da Educação, Carlos Alberto Decotelli, teve um pouco mais de 64 mil curtidas, a mensagem de Weintraub desejando “sorte e sucesso” para ele está próxima de 80 mil curtidas.

-Informo a nomeação do Professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de @MEC_Comunicacao .



-Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, Mestre pela FGV, Doutor pela Universidade de Rosário, Argentina e Pós-Doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. pic.twitter.com/namGi2rEh0 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 25, 2020





Tive o prazer de trabalhar com o Decotelli. Desejo muita sorte e sucesso ao novo ministro e ao Presidente @jairbolsonaro. — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) June 25, 2020

O ex-ministro pode estar buscando influência com a militância virtual bolsonarista para se projetar nas eleições de 2022, como senador ou governador. Nos EUA, Weintraub deve se aproximar ainda mais do guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, que mora no estado da Virginia, também nos Estados Unidos. Desta forma, pode ser mais fácil para que ele trilhe seu protagonismo junto à extrema-direita brasileira.

