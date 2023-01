Detidos pela PF, bolsonaristas golpistas continuam divulgando vídeos nas redes socais

Apoie o 247

ICL

247 — Bolsonaristas terroristas, detidos em ginásio na Academia Nacional da Polícia Federal, em Brasília, no qual passam por uma triagem, continuam divulgando vídeos nas redes sociais.

Eles foram levados para o local após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou o esvaziamento do acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília.

O esvaziamento foi realizado pela Polícia Militar do Distrito Federal e pelo Exército.

De acordo com o Ministério da Justiça, cerca de 1.200 pessoas foram levadas em dezenas de ônibus cedidos pelo Governo do Distrito Federal.

Os bolsonaristas estão descobrindo a diferença entre PRISÃO e FÉRIAS né pic.twitter.com/Dlccr7licP — William De Lucca (@delucca) January 9, 2023

Os bolsonaristas terroristas estão comparando o lugar onde estão presos a algo que rolou na Alemanha nos anos 30.



Eu concordo.



A gente não vê tanto nazista junto desde a Alemanha de Hitler. pic.twitter.com/pRdyG14cvR — William De Lucca (@delucca) January 9, 2023

Os bolsonaristas terroristas chocados ao se deparar com o fato de que ESTAR PRESO não é pra ser legal ou divertido pic.twitter.com/s7N6OGZXVP — William De Lucca (@delucca) January 9, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.