Diário do Povo: Como e por que a China pode continuar a ter sucesso

Rádio Internacional da China - O Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista da China (PCCh), publicou na edição do último dia 28 de setembro o artigo “Como podemos continuar a ter sucesso”, que analisa e sintetiza experiências de sucesso do PCCh, além de oferecer um plano de ação para o Partido liderar o povo nos esforços para realizar a segunda meta centenária sobre a construção de um grande país socialista moderno em todos os aspectos até 2049.

O artigo aponta que a unidade é a base do sucesso, sugerindo que o forte núcleo de liderança do PCCh deve insistir na abordagem centrada no povo, representar verdadeiramente os interesses fundamentais da maioria esmagadora do povo, coordenar os interesses de diversas partes e estimular a vitalidade social e a criatividade, a fim de convergir ao máximo uma força majestosa para lutar conjuntamente.

Segundo o artigo, o povo chinês acredita firmemente que, sob a forte liderança do Comitê Central do PCCh, tendo Xi Jinping como núcleo, nenhuma dificuldade pode oprimir o povo chinês e nenhuma tempestade pode impedir o avanço da nação chinesa.

Na véspera, O Diário do Povo tinha publicado o artigo “Por que podemos alcançar o sucesso?”, no qual explica-se a razão do sucesso do PCCh a partir de três perspectivas: história, teoria e prática.

A publicação relembra a declaração do presidente chinês, Xi Jinping, na comemoração dos 100 anos do PCCh em julho. “Sem o PCCh, não existiria a nova China, também não haveria a revitalização da nação chinesa.” Essa afirmação é justamente a conclusão histórica mais importante e a experiência mais valiosa que responde à pergunta de por que o PCCh pode alcançar o sucesso.

O artigo aponta que o mundo está vivendo uma grande e inédita mudança. O maior significado do desenvolvimento pacífico da China para o mundo reside não só no impacto internacional amplo e profundo que o enriquecimento de um quinto da população mundial provocou, como também reside no novo caminho de modernização e uma nova forma de civilização humana que a China criou, bem como a sabedoria e a solução chinesa contribuiu para a humanidade construir uma sociedade ainda mais bela, opina o jornal.

