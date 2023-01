Digitais de Bolsonaro estão na tentativa de golpe, diz Bernardo Mello Franco

Apoie o 247

247 - Após a Polícia Federal encontrar na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres a minuta de um decreto que implementaria um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e anularia as eleições, o colunista do jornal O Globo, Bernardo Mello Franco, aponta para as "digitais" de Jair Bolsonaro (PL) na "tentativa de golpe" vista no último domingo (8).

"Enquanto esteve no poder, ele aviltou a democracia, mentiu sobre o sistema eleitoral e incitou o ódio contra os tribunais superiores. Seu discurso mobilizou os bárbaros que vandalizaram e destruíram patrimônio público em Brasília. Como se não bastasse tudo o que já havia dito, Bolsonaro ainda fez questão de passar recibo. Nesta terça, dois dias depois do quebra-quebra, ele voltou a questionar o resultado da eleição e compartilhou um vídeo com mentiras sobre as urnas. Na gravação, um homem diz que Lula 'não foi eleito pelo povo': teria sido 'escolhido' por ministros do Supremo", afirma Mello Franco.

Ele ainda lembra outro episódio da vida de Bolsonaro relacionado ao terrorismo. "Rascunhar golpes à mão pode parecer insólito, mas não é novidade no universo bolsonarista. Em 1987, a revista Veja revelou que o capitão havia desenhado um plano para explodir bombas em quartéis do Rio. Um laudo da PF confirmou que ele era o autor do croqui, mas o Superior Tribunal Militar preferiu absolvê-lo da primeira acusação de terrorismo. Ali começava sua longa marcha até o Planalto".

