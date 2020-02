Dino aponta Intercept como a esquerda que a direita gosta, financiada pelos Estados Unidos

O Governador do Maranhão, Flávio Dino, rebateu uma matéria do site The Intercept Brasil, em que é acusado de ser conivente com os chineses em detrimento do trabalhador. Dino afirmou sobre o site: 'é realmente a esquerda financiada com grana do EUA' edit

247 - O Governador do Maranhão, Flávio Dino, rebateu uma matéria do site The Intercept, em que é acusado de ser conivente com os chineses em detrimento do trabalhador. Dino afirmou sobre o site: 'é realmente a esquerda financiada com grana do EUA'

A matéria do site de Glenn Greenwald destaca em sua chamada: "Como a grana da China desaloja pobres no Maranhão – com o aval de Flávio Dino"

Dino ainda afirmou: "insistem em uma campanha difamatória contra mim por fictícia ligação com chineses. E dizem que sou responsável até por obras que aconteceram em décadas passadas. É realmente a “esquerda” que a direita gosta, financiada com “grana” oriunda dos Estados Unidos"

Veja o Twitter de Flávio Dino:

Insistem em uma campanha difamatória contra mim por fictícia ligação com chineses. E dizem que sou responsável até por obras que aconteceram em décadas passadas. É realmente a “esquerda” que a direita gosta, financiada com “grana” oriunda dos Estados Unidos — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) February 21, 2020

O historiador Jones Manoel também comentou a matéria do The Intercept: