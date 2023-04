Dino encaminha pedido para criação de Secretaria de Direitos Digitais no Ministério da Justiça

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, encaminhou ao Ministério do Planejamento e Orçamento um pedido para criar uma Secretaria de Direitos Digitais. No pedido, Dino indicou os cargos que devem ser extintos para dar lugar a nova estrutura.

Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, o órgão deverá ser chefiado pela assessora especial Estela Aranha e terá como missão “a continuação da regulamentação das plataformas, após a aprovação do PL das Fake News, e a formulação de novos tipos penais para enquadrar violações criminais à Lei Geral de Proteção de Dados”.

Estela Aranha atualmente é a responsável pelas iniciativas voltadas para a garantia de direitos no ambiente digital, com foco no enfrentamento a perfis que incentivem atentados contra escolas, além da regulamentação de plataformas e das redes sociais.

