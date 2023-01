Dino entrega a Lula proposta de lei que obriga big techs a reduzirem conteúdo golpista nas plataformas

Plataformas terão que restringir conteúdos que peçam a abolição do Estado de Direito, encorajem a violência para deposição do governo e incitem animosidade entre as Forças Armadas edit

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), entregará ao presidente Lula (PT) nos próximos dias um projeto de lei que obriga as big techs a reduzirem o conteúdo golpista disseminado por meio das plataformas digitais.

O texto prevê que as plataformas terão o "dever de cuidado" de restringir conteúdos que violem a lei, pedindo a abolição do Estado democrático de Direito, encorajando a violência para deposição do governo e incitando, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais.

As big techs terão que apresentar periodicamente relatórios detalhando como removeram ou reduziram o alcance do conteúdo em questão.

As plataformas não responderão civilmente por violações, apenas se o descumprimento da lei for generalizado.

"Agora, no caso de uma ordem judicial para retirada de conteúdo que viola a Lei do Estado Democrático, a proposta de lei prevê regras semelhantes à resolução adotada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a dez dias do segundo turno da eleição presidencial de 2022. A resolução estabelecia prazo de duas horas após notificação para remoção de publicação, sob pena de multa de R$ 100 mil a R$ 150 mil por hora de descumprimento", explica a Folha de S. Paulo.

