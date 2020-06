Dino, sobre Wassef e Bolsonaro: ‘se são a mesma pessoa, então Bolsonaro escondeu Queiroz?’

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) tuitou e deu uma sequência lógica à declaração explosiva de Frederick Wassef: ‘se eles são a mesma pessoa, então Bolsonaro que escondeu Queiroz ? E quem pagava a hospedagem especial de Queiroz em Atibaia? Quanto mais mexe, mais piora” edit

247 - Flávio Dino, governador do Maranhão, afirmou em seu Twitter que Bolsonaro escondeu Fabrício Queiroz, preso pela Polícia Civil de São Paulo na última quinta-feira, 18. Dino se vale da declaração do advogado do clã Bolsonaro, Frederick Wassef, que disse que Jair Bolsonaro e ele são a mesma pessoa.

Se eles são a mesma pessoa, então Bolsonaro que escondeu Queiroz ? E quem pagava a hospedagem especial de Queiroz em Atibaia ? Quanto mais mexe, mais piora. https://t.co/trZe0RFT1l — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) June 20, 2020





