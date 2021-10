Diretor baleado acidentalmente por Alec Baldwin deixa hospital

Apoie o 247

247 - Segundo a jornalista Kate Garrawayo do programa britânico "Good Morning Britain" e o jornal "The Independent", Joel Souza, diretor baleado acidentalmente pelo ator Alec Baldwin durante gravações de um filme, teve alta na manhã desta sexta-feira (22).

Nesta quinta, o Departamento do Xerife de Santa Fé informou que o diretor foi levado de ambulância para o hospital Christus St. Vincent e tratava dos ferimentos.

Um porta-voz do gabinete do xerife responsável pela investigação informou ao "The Hollywood Reporter" que o quadro era "crítico".

Um trágico acidente aconteceu no set de Rust, filme independente gravado ao sul de Santa Fé, no Novo México. O ator Alec Baldwin teria disparado uma metralhadora cenográfica, nesta quinta-feira (21), matando acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins e ferindo o diretor Joel Souza. A informação é do Metrópoles.

Halyna, de 42 anos, foi transportada de helicóptero para o Hospital da Universidade do Novo México em Albuquerque, onde morreu. Souza, 48, foi levado de ambulância ao Centro Médico Regional Christus St. Vincent, em Santa Fé, e segue tratando os ferimentos, segundo a Delegacia da Comarca da cidade.

Em comunicado, a polícia afirmou que Hutchins e Souza “foram baleados quando uma arma de fogo foi disparada por Alec Baldwin, 68, produtor e ator.” “Os detetives estão investigando como [a arma de fogo foi usada] e que tipo de projétil foi disparado. Este incidente continua sendo uma investigação ativa. À medida que mais informações forem disponibilizadas, atualizações serão fornecidas. ”

