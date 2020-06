Diretor de jornalismo do Estado de S.Paulo critica artigo de Mourão publicado no jornal

"O Sr. Mourão tenta armar uma narrativa que não se ancora na realidade e assim também ataca a democracia e a liberdade", afirmou o diretor de jornalismo do jornal O Estado de S.Paulo, João Caminoto, ao criticou um artigo de Hamilton Mourão publicado no próprio jornal. O militar mostrou-se contrário aos atos antifascismo que aconteceram no último final de semana edit

"O Sr. Mourão tenta armar uma narrativa que não se ancora na realidade e assim também ataca a democracia e a liberdade. Um lamentável passo do VP. E mais um alerta para quem menospreza a ameaça que paira sobre nós", escreveu Caminoto em sua conta no Twitter.

— Joao Caminoto (@caminoto) June 3, 2020

No texto, Mourão criticou as manifestações antifascistas que aconteceram no último final de semana em algumas cidades do País.

"A apresentação das últimas manifestações contrárias ao governo como democráticas constitui um abuso, por ferirem, literalmente, pessoas e o patrimônio público e privado, todos protegidos pela democracia", disse o militar. "Baderneiros são caso de polícia, não de política".

Na segunda-feira (1), Jair Bolsonaro pediu para que manifestantes não saiam às ruas no próximo domingo (8), quando são esperados novos protestos contra o governo.

